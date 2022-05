A due giornate dal termine, la Serie A più bella degli ultimi anni, vive ancora nell’incertezza tra scudetto e retrocessione. Il Milan, dopo il blitz a Verona, vede il tricolore vicinissimo a 1,35, secondo gli esperti, contro il 3,00 dell’Inter. I rossoneri, che non si laureano campioni d’Italia dal 2011, avranno il primo matchpoint domenica prossima ospitando l’Atalanta: in caso di vittoria contro la Dea, i ragazzi di Pioli potrebbero festeggiare con una giornata di anticipo se i cugini dell’Inter non dovessero battere il Cagliari. Proprio alla Unipol Domus Arena, domenica sera, va in scena una sfida determinante in cui il pareggio potrebbe risultare decisivo sia per lo scudetto che per la permanenza in Serie A. Se il Tricolore è una questione tra le due formazioni milanesi, la lotta salvezza vede invece coinvolte sei squadre. Dal Venezia, ultimo a quota 25, fino alla Sampdoria nessuna squadra ha ancora la certezza di giocare in Serie A la prossima stagione. I lagunari, la cui salvezza pagherebbe 33 volte la posta, appaiono quelli più a rischio seguiti dal Cagliari, offerto a 4,00, e il Genoa a 3,50. La Salernitana, che appena un mese fa sembrava spacciata, oggi vede la permanenza nella massima serie vicinissima: la salvezza della formazione allena da Davide Nicola è offerta a 1,33. E lo Spezia di Thiago Motta? I bianconeri hanno conquistato appena un punto nelle ultime 5 uscite in campionato: nonostante questo ruolino di marcia negativo, vedere i liguri in Serie A per il terzo anno consecutivo è offerto a 1,05.