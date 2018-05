La pesante sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus brucia ancora, ma per il Milan è ora di voltare pagina. Parola di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe '99 è stato al centro delle critiche per i due pesanti errori che hanno permesso ai bianconeri di raddoppiare e portarsi poi sul 3-0, ora è proprio Gigio a prendere parola ai microfoni del sito ufficiale rossonero: "Sicuramente siamo tutti molto delusi, ci tenevamo molto a vincere questa partita - spiega ad acmilan.com - Ci dispiace per non esserci riusciti, ma guardiamo avanti e dobbiamo fare due partite importanti, dove dobbiamo fare molto bene".



VOLTARE PAGINA - Donnarumma torna proprio sui due errori dell'Olimpico, ma guarda già al futuro e alla scontro diretto per l'Europa League con l'Atalanta: "L'errore del portiere è così, capita sbagliare ma volto subito pagina. E' normale la delusione, tutto, ma bisogna andare avanti perché ci giochiamo due partite molto importanti. A Bergamo con tanta voglia di fare e di dimostrare, penso ci arriveremo tutti carichi, ho visto in spogliatoio molta carica. Ci arriviamo alla grande".