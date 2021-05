. Il Milan di Pioli ce l’ha fatta sfornando la miglior prestazione dell’ultimo mese, per intenderci da dopo la sosta delle nazionali., caratteristica che era una peculiarità del Milan nel girone d’andata, ma che si era progressivamente perduta in quello di ritorno. Il rammarico di Pioli contro il Benevento è proprio quello di non aver concretizzato le numerosissime palle gol e di non aver chiuso prima la partita.. Da una parte Ibra ha dato la sensazione di non essere freddo e lucido come nelle giornate migliori, ma dall’altra ha garantito una presenza costante in area avversaria, del tutto incontenibile per i difensori campani.. E diventa difficile stabilire se questa ritrovata vena offensiva sia da attribuire al ritorno di Ibra o alla perforabilità della squadra di Inzaghi. Nella migliore delle ipotesi facciamo fifty-fifty. Non possiamo infatti ignorare che il Benevento sia di gran lunga la peggior squadra del girone di ritorno e, al di là dei lodevoli propositi di SuperPippo, ormai da qualche partita si presenta come candidata numero uno per seguire Parma e Crotone in Serie B.Sicuramente delle restanti 5 gare di questa agguerrita e logorante volata finale, quella contro i giallorossi era la più semplice per i ragazzi di Pioli. Semplice, ma non scontata. Soprattutto per l’irriconoscibile Milan del girone di ritorno, evidentemente disturbato dalle nebulose situazioni contrattuali di molti titolari più che dagli infortuni. A questo proposito,. Per calendario e attuali condizioni di forma pensiamo che Atalanta e Napoli abbiano un’autostrada di facile percorrenza per arrivare all’agognato obiettivo stagionale. Mentre il quarto e ultimo posto a disposizione se lo giocheranno proprio Milan e Juve.Entrambe arrivano a fine stagione in pessime condizioni tecniche e psicologiche. Entrambe devono contare su giocatori/allenatori/dirigenti che tra poche settimane potrebbero cambiare aria.A meno che non decidano di sfidare il Real Madrid in uno splendido triangolare chiamato “Super League”. Battute a parte, arrivare nelle migliori condizioni alla sfida di Torino è fondamentale. Pensiamo che Pioli abbia fatto il massimo a tutti i livelli. È riuscito a portare a casa i 3 punti e a salvaguardare tutti i diffidati a rischio squalifica.. E forse quasi quasi è meglio che lo spagnolo non sia disponibile per la gara che vale un’intera stagione. Ma la partita con il Benevento non deve illudere nessuno., di campo e non solo. Per fare risultato contro la Juve bisognerà se non risolverli, almeno metterli da parte.Innanzitutto. Di certo imprecare contro i propri compagni a ogni gol sbagliato o passaggio mancato non è la strada migliore. E da questo punto di vista,E poi, bisogna cercare di mantenere il più sereno possibile Donnarumma.che ha bisogno delle sue parate in queste ultime 4 partite per provare a centrare l’obiettivo Champions. Senza contare che l’obiettivo di Raiola e del suo assistito è proprio quello di giocare l’anno prossimo nella massima competizione continentale. E chi ci va, tra Milan e Juve, probabilmente avrà in porta Donnarumma.