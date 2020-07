mette nel mirino il Parma con la chiara ambizione di mantenere la porta inviolata come gli è già successo ben dodici volti in stagione su trenta presenze, una media del 40%.quando ha disinnescato con due interventi prodigiosi le minacce di. Che ci può stare in un percorso fatto di 29 prestazioni da primo della classe. Perché Donnarumma è stato una risorsa incredibile per il Milan in questa stagione. Istinto, reattività, talento e guida alla difesa: Gigio studia per diventare il primo della classe nel ruolo. Sa che ci sono degli aspetti da migliorare, con umiltà lavora per eliminare i difetti. Segnale inequivocabile di una maturità raggiunta nonostante sia solo un classe 1999: gli sono arrivate delle critiche, noi stessi di certo non l'abbiamo premiato con la pagella post-Napoli, ma nessun segno di cedimento e testa già a mercoledì quando a San Siro arriverà il Parma.- Il tanto atteso faccia a faccia non è ancora andato in scena.. L'idea è quella di confermare l'ingaggio attuale, magari inserendo dei bonus legati al rendimento e estendendo la scadenza al 2023.