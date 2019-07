Il Milan si è tenuto Gigio Donnarumma e l'ha fatto accompagnando alla porta le offerte, basse, di PSG e Manchester United. Il portiere classe '99 sarà il titolare anche nella prossima stagione, ma ora, come riporta il Corriere dello Sport, per il club rossonero si apre un altro capitolo da risolvere legato al suo futuro. Sì perché il contratto di Donnarumma scadrà il 30 giugno 2021 e non sarà facile convincere Mino Raiola a rinnovarlo con un ingaggio non superiore a quello che già percepisce di 6 milioni annui.