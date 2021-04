Gianluigi, contro la, ha dovuto raccogliere per tre volte la palla in fondo alla rete, colpa della doppietta die del gol di. Nel corso del match ha richiamato e ripreso i compagni più volte, diventando anche miracoloso su Immobile e Correa, al triplice fischio, poi, è andato a salutare l'ex compagno. E ha riso e sorriso. Cosa che non è andata già ai tifosi delSui social il video è diventato virale, e le reazioni dei supporters rossoneri sono dure: "Togli la fascia e vai via", "Peccato che il contratto scada a fine stagione, vorrei cha fosse scaduto stasera" e tanti altri. Il Milan perde e rischia la Champions, Donnarumma ride e il web non perdona.