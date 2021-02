L’augurio a lui e ai tifosi del Milan è quello di vederlo per altri vent’anni con la stessa maglia, ricordando che a 43 anni un altro Gianluigi, che di cognome fa Buffon, riesce ancora a essere imbattuto quando gioca con la Juventus. E’ vero che Buffon aveva incominciato con il Parma e poi ha “tradito” per un anno andando a giocare nel Paris Saint-Germain, ma questo in fondo è uno dei tanti motivi per cui alla fine della sua carriera DonnarummaIl “kamikaze” Giorgio Ghezzi, infatti, in attesa di difendere la porta del primo Milan campione d’Europa nel 1963, aveva giocato nell’Inter. Il vicecampione del mondo nel 1970 Ricky Albertosi, che vinse con il Milan lo scudetto della stella nel 1979, era già stato campione d’Italia con il Cagliari. E il più grande di tutti, il mitico Dino Zoff, prima di vincere il mondiale del 1982, oltre alla porta della Juventus, aveva già difeso quelle dell’Udinese, del Mantova e del Napoli. Donnarumma, quindi, dopo avere stabilito un record di precocità, debuttando ad appena 16 anni e 8 mesi contro il Sassuolo, nel Milan di Mihajlovic, ha un’occasione più unica che rara di passare alla storia anche per il suo attaccamento alla maglia. E allora,Purtroppo, però, il tempo passa e non ci sono segnali concreti.“Parole, parole, parole”, cantava Mina, ma fatti nessuno, perchéSorvoliamo sulle cifre e sulla durata del contratto, che comunque hanno la loro importanza, limitandoci a dire che in questo periodo di crisi Raiola e quindi Donnarumma non possono tirare troppo la corda.non per gli altri contratti in scadenza di Romagnoli e Calhanoglu, perché Donnarumma più di loro rappresenta il futuro del Milan., grandi milanisti cresciuti come lui nel settore giovanile e fedeli alla maglia fino all’ultimo giorno della loro esaltante carriera., perché il portierone rossonero è già il titolare della Nazionale e di questo passo diventerà anche il capitano degli azzurri, come lo sono stati Zoff e Buffon, Non è vero, infatti, come pensano molti, che un portiere sia meno importante di un grande attaccante. Per rimanere al presente,Per scacciare ogni dubbio su questo argomento,La Juventus era appena stata retrocessa in B per lo scandalo di Calciopoli eCome è andata a finire lo sappiamo. Il Milan è andato avanti con Dida, mentre Buffon è andato avanti con la Juventus, continuando a parare fino a oggi. Ecco perchéIl campo, che è l’unico vero giudice, ha dimostrato che non è così. Perché è più facile trovare un nuovo leader per la difesa e un nuovo trequartista che un nuovo grande portiere. E allora tanti auguri Gigio e lunga vita nel Milan.