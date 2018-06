Largo ai giovani in casa Milan. Gattuso allena la squadra con l'età media più bassa della Serie A: 25 anni e 164 giorni. Dopo aver blindato Romagnoli con un nuovo contratto, i dirigenti rossoneri sono pronti a fare altrettanto con Cutrone. A giorni l'attaccante firmerà il rinnovo fino al 2023: c'è già un accordo di massima, ovviamente con aumento dell'ingaggio.



MERCATO - In attesa della sentenza Uefa sul fair play finanziario, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan sonda il terreno per i vari Morata, Depay e Werner: tutti tra i 22 e i 25 anni. Probabile sia più facile arrivare a Falcao, 32 anni, ma la linea di tendenza non è in discussione. In rampa di lancio dal settore giovanile ci sono Bellanova (classe 2000) e Barazzetta (2001).