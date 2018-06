We have a surprise for you... LIVE from Casa Milan LIVE da Casa Milan... una sorpresa per voi Pubblicato da AC Milan su martedì 5 giugno 2018

Era nell'aria, ora è arrivato in maniera ufficiale:Nella giornata odierna c'è stata la cerimonia ufficiale a, con l'ex Roma che ha prolungato il proprio contratto in compagnia dell'ad Marcoe del ds Massimiliano- Marcodal Museo Mondo Milan, ha annunciato il rinnovo di Alessio Romagnoli in diretta Facebook: "Siamo qui con Mirabelli e Romagnoli, è con orgoglio e piacere che annunciamo la permanenza di Alessio per altri 4 anni con un contratto esteso. Leggendo i giornali e di altre squadre ridevamo, ma l'accordo era già preso da settimane con il ragazzo e l'agente. Inizia la stagione con la conferma di un pilastro del futuro".- Massimiliano, presente con Fassone e Romagnoli, ha preso parola da Casa Milan: "Una cosa straordinaria tenere Alessio, non ha battuto ciglio nel legarsi al Milan per un periodo di tempo così importante. Non ha mai ascoltato una sirena, anche se ce ne sono state tantissime. Devo dire bravo al ragazzo che reputo uno dei migliori al mondo, sono sicuro non sarà l'ultimo rinnovo che farà al Milan, farà tantissimi anni al Milan".- Ecco le parole del giocatore: "Ringrazio Fassone e Mirabelli, speriamo che sia un rinnovo che ci porterà a molte soddisfazioni, sia quest'anno ma anche in quelli a venire. Grazie a tutti di nuovo, ora ci godremo le vacanze e torneremo a luglio carichi per una nuova stagione".- Ecco ilRomagnoli-Milan: avanti insieme. Alessio ha ufficialmente rinnovato il suo contratto in rossonero fino al 2022. È un segnale forte da parte della società, che nei giovani crede e investe, in questo caso muovendosi ancora prima dell'estate per blindare uno dei suoi gioielli migliori. Questo è il testo del comunicato:AC Milan comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2022 il contratto di Alessio RomagnoliAlla stagione di Romagnoli mancava solo la ciliegina sulla torta, arrivata grazie alla sua firma del rinnovo di contratto fino al 2022. Difensore centrale italiano di 23 anni, Alessio in campo ha sempre dimostrato di avere una classe e un'eleganza infinita: qualità, grinta, capacità di non sentire nessuna pressione e di non temere nessun avversario; anche in Nazionale, anche nelle amichevoli appena giocate. Per l'a.d. Fassone e il d.s. Mirabelli era una priorità prolungare il suo matrimonio in rossonero: detto, fatto. Una grande notizia per Mister Gattuso e per tutti i nostri tifosi. Nel 2017/18 Romagnoli ha collezionato più di 40 partite, segnando tre gol e soprattutto raggiungendo quota 100 presenze nel Milan. Un traguardo notevole per il classe '95, che adesso ne ha aggiunto uno ancora più importante e speciale. Meritato. Complimenti Alessio."