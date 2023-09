Passi in avanti, ma il traguardo è ancora lontano. Il Milan ha deciso di edificare il suo stadio su un’area nel Parco Agricolo Sud Milano, quella di San Francesco, nel Comune di San Donato, e haQuesto è quello che ha fatto intendere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a Radio Rossonera: "Il Milan è determinato nel scegliere quella sede e andare avanti nella realizzazione.Noi stiamo assolutamente dando la nostra collaborazione, ci rendiamo conto che per il Milan è importante la celerità per iniziare l’investimento e per realizzare uno stadio migliore per mettersi alla pari con tutti i principali club europei".La Regione Lombardia intende rivoluzionare la governance dell'area sottraendola, in sintesi, alla Città Metropolitana e affidandola a un nuovo ente autonomo, ma a San Donato non sono tutti d'accordo. A metà agosto il Partito Democratico aveva detto no al progetto stadio, lamentando disagi e complessità viabilistiche, inquinamento ambientale e acustico, sicurezza pubblica, nei giorni scorso al fronte del no si è aggiunta Michela Palestra, consigliera regionale del Patto Civico ed ex presidente del Parco Sud. "Bisogna fare chiarezza, le obiezioni che hanno impedito ai club di portare avanti i vari progetti di un nuovo stadio a Milano non possono essere ignorate o aggirate semplicemente perché adesso gli stadi si fanno nei Comuni dell’hinterland.Si prevede una colata di cemento su un’area di 220.000 metri quadrati ora verde e, in origine, destinata a strutture sportive a basso impatto per il territorio. Per rendere sostenibile economicamente l’opera verrebbe annesso allo stadio anche un centro commerciale con indispensabili modifiche alla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria e un prevedibile aumento dei volumi di traffico e di inquinamento".Il Milan ha deciso che il nuovo impianto avrà 70mila posti. CAA Icon e Manica lavoreranno con Tim Romani, fondatore ed ex numero 1 di CAA Icon che – come anticipato nei mesi scorsi da Calcio e Finanza – ha lasciato l’azienda per diventare responsabile dello sviluppo del progetto per il Milan.come le grandi arene americane. Su entrambi i lati dello stadio ci saranno posti premium e hospitality, ma tutti i posti a sedere saranno più larghi rispetto a San Siro, ci saranno aree dedicate alle famiglie e l’anello superiore avrà una vista a 360 gradSembra ormai certa la scelta di Milan e Inter di abbandonare l'area dell'attuale stadio Meazza per edificare il nuovo stadio, ma il sindaco di Milano, Beppe Sala, non vuole chiudere il dossier: "E' chiaro che non aiuta il vincolo, ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San Siro, vediamo. Abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno Milan e Inter. E' inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso, soprattutto finché questo procedimento è aperto e