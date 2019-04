Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan anche nella prossima estate insisterà per Sergej Milinkovic-Savic. Già ad agosto scorso si era arrivati a parlare di ingaggio poi la Lazio aveva deciso di non cederlo; ora il rischio, per il Milan, è che la concorrenza diventi numerosa e insostenibile. Leonardo ha saputo che sul giocatore serbo si starebbero infatti muovendo il Real Madrid e i due club di Manchester. Per ora solo piccoli sondaggi. Ma se dovessero tramutarsi in interessi concreti diventerebbero complicato poterli contrastare.