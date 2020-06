Un nuovo infortunio per il Milan dopo Zlatan Ibrahimovic, questa volta tocca a Leo Duarte. Il difensore brasiliano era appena tornato a disposizione dopo la frattura del calcagno, ora è costretto a un nuovo stop: nel corso dell'allenamento di oggi Duarte ha accusato un fastidio al flessore; sarà sottoposto a nuovi esami per accertare l'entità, ma, secondo quanto filtra dal Milan, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.