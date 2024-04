Milan, due addii pesanti a fine stagione

3 ore fa



Un ciclo sta volgendo sempre più al termine. Il Milan si appresta a dire addio a due colonne, a due giocatori che hanno portato tutta la loro esperienza e il loro esempio all’interno dello spogliatoio: i contratti di Giroud e Kjaer non saranno rinnovati. Protagonisti assoluti dell’ultimo scudetto vinto, non sarà facile per il Milan rimpiazzare due giocatori così carismatici e forti.