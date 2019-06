Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic, al quale non dispiacerebbe avere un difensore esperto come Cristian Zapata. Il colombiano è in uscita a parametro zero dal Milan (il club rossonero ha deciso di non rinnovargli il contratto che scade il 30 giugno 2019). Sulle sue tracce c'è anche la Sampdoria.