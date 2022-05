Le ultime due partite del Milan non saranno decisive solo per possibile vittoria del campionato ma anche per il futuro di Brahim Diaz e Junior Messias. I due giocatori sono in prestito rispettivamente dal Real Madrid e dal Crotone e non hanno convinto a pieno la dirigenza rossonera. Ecco perchè. secondo Tuttosport, la permanenza dipenderà anche dagli ultimi 180 minuti della stagione.