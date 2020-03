Lucas Paquetà non sta convincendo nella sua esperienza al Milan. Le qualità tecniche ci sono ma forse mal si sposano con un campionato molto tattico come quello italiano. Il club rossonero può seguire due vie: o accontentarsi di rientrare della spesa minima( ovvero 26 milioni) o cedere il brasiliano in prestito la prossima estate per cercare di rilanciarne il valore.