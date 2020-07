Stefano Pioli vota per la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ma il futuro dell'attaccante svedese resta incerto: Gazidis non lo ha ancora chiamato a colloquio. Intanto i dirigenti rossoneri si guardano attorno sul mercato, alla ricerca di eventuali alternative per l'attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, una pista porta a Edin Dzeko, il centravanti bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per motivi di bilancio. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Juventus, che possono garantirgli la vetrina della Champions League.