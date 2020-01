Anche nella sessione di mercato che si aprirà ufficialmente domani il sempre caldo asse tra Milan e Genoa potrebbe regalare diverse trattative.



Se il passaggio di Fabio Borini dai rossoneri ai rossoblù sembra essere ormai ad un passo dal formalizzarsi, presto le due società potrebbero intavolare un'altra operazione in direzione opposta. A compiere il cammino che dal capoluogo ligure conduce a quello lombardo potrebbe essere questa volta Paolo Ghiglione.



L'esterno destro è cresciuto proprio nel vivaio milanista prima di approdare ancora giovanissimo al Grifone, facendo in tempo a disputare un paio di stagioni in Primavera. Dopo le esperienze in prestito a Spal, Pro Vercelli e Frosinone, il 22enne di Voghera lo scorsa estate ha fatto ritorno in pianta stabile al Genoa, divenendo fin da subito un titolare insostituibile sia con Andreazzoli che con Thiago Motta.



L'alto rendimento di Ghiglione, soprattutto in versione assist-man, gli ha attirato addosso gli occhi di diversi club. Tra questi ci sono anche quelli della squadra in cui è cresciuto. L'idea del Milan, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe quella di compensare l'eventuale partenza di Ricardo Rodríguez proprio con l'ecclettico terzino rossoblù. Pur essendo un destro naturale, infatti, Ghiglione può agire indifferentemente anche sulla corsia opposta, sia come esterno di difesa che come laterale offensivo.



Per convincere Preziosi ha cedere il suo ultimo gioiello i rossoneri dovranno comunque sborsare una cifra vicina ai 10 milioni di euro.