Via dal Milan. Marko Lazetic saluta l'Italia e sceglie l'Austria per fare uno step nella sua carriera. L'attaccante serbo classe 2004, che quest'anno con la prima squadra di Pioli ha giocato solo 8' nel pareggio a Cremona, ha firmato con l'Altach, club di prima divisione attualmente terz'ultimo in classifica. Decisivo il contributo di Miro Klose, ex punta di Lazio e Bayern Monaco, che guida il club austriaco.



LA FORMULA - In questa stagione Lazetic ha segnato cinque reti con la Primavera, due in Youth League e tre in campionato. Acquistato da Maldini per circa 4 milioni dalla Stella Rossa nel gennaio 2022, il serbo ha detto no al Lucerna e si trasferisce nella Fußball-Bundesliga con la formula del prestito secco.