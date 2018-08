Diego Laxalt è pronto a vestire la maglia del Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club rossonero ha raggiunto l'accordo con il Genoa per il passaggio del calciatore uruguaiano. Laxalt è atteso nella serata di oggi a Milano; visite mediche già programmate per domani.



LE CIFRE - Milan e Genoa hanno trovato l'intesa sulla base di 14 milioni di euro più 4 di bonus. Un'operazione, che non comprende Bertolacci, nata solo pochi giorni fa e già vicina alla fumata bianca. Il club rossoblù anticiperà gli 11 milioni di euro del riscatto di Lapadula, previsti per giugno 2019.