Una cessione a titolo temporaneo in una formazione di Serie A - dopo l'ottima esperienza in B a Pordenone - per seguire ancora più da vicino il percorso di crescita del ragazzo. Dopo aver svolto tutto il ritiro agli ordini di Pioli, Tommaso Pobega è pronto a trasferirsi allo Spezia, con la formula del prestito secco. Il calciatore classe '99 è atteso domani in Liguria per visite mediche e firma.