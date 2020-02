A Milan e Genoa l'idea di giocare la sfida di campionato del prossimo weekend a porte chiuse proprio non piace. Tanto che per aggirare l'ordinanza governativa che impone l'assenza di pubblico, i due club si sarebbero accordati per presentare una richiesta comune per far slittare la gara di 30 ore.



La disputa della sfida tra rossoneri e rossoblù di lunedì sera anziché alla domenica mattina avrebbe infatti permesso al pubblico di essere regolarmente presente sugli spalti del Meazza.



Secondo quanto riporta però la Gazzetta dello Sport, la richiesta delle due società sarebbe stata respinta nettamente dalla Lega Serie A, la quale avrebbe altresì confermato la collocazione originale dell'incontro.



Milan-Genoa, come da calendario, si disputerà quindi domenica alle 12:30, rigorosamente a porte chiuse.