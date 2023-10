, grazie al successo contro il Genoa firmato da Christian Pulisic,Nel match del Marassi di ieri, la vittoria (e il conseguente sorpasso sulla formazione di Simone Inzaghi) sono le uniche note positive per Stefano Pioli che, alla ripresa della sosta per le Nazionali, dovrà immediatamente fare i conti con un tour de force – tra campionato e Champions League – impegnativo.(espulso)(ammonito da diffidato, dopo aver fermato la ripartenza di Frendrup). Se per il primo è pronto a subentrare Marco Sportiello (o magari Giroud, decisivo a Genova),. Contro la Juventus, con tutta probabilità, sarà Florenzi a doversi adattare a sinistra – come già ampiamente fatto in carriera – con Calabria che si riprenderà sia la fascia destra che quella da capitano. Il tutto con il solo Davide Bartesaghi come altra scelta utilizzabile nel ruolo di terzino., dopo un mercato rivoluzionario,a livello non solo tecnico-tattico ma anche economico. In estate, sono stati vari i nomi appuntati sul taccuino della dirigenza rossonera che non hai mai smesso di studiarne i profili, valutando chi possa essere il giocatore adatto a far rifiatare Theo Hernandez o, come nel caso della Juventus, prenderne il posto in caso di emergenza. Dopo i vari colloqui interni,Già in estate erano andati in scena alcuni contatti con il suo entourage ma l’affare non ha mai preso quota, complici le difficoltà nel cedere Ballo-Tourè. Ma questo è il passato,Lo scenario, per i rossoneri, può cambiare drasticamente nel corso delle prossime settimane per due fattori, essenzialmente., permettendogli di firmare con un nuovo club con l’inizio del nuovo anno.ed è in pressing affinché il ragazzo accetti di prolungare il suo accordo, per poi, solo eventualmente, trattare una sua cessione.tra cui anche la Juventus in Italia),che ha visto crescere lo spagnolo all’interno delle proprie giovanili. Due fattori che possono cambiare gli scenari per la società meneghina, pronta ad accelerare le operazioni per assicurarsi il vice Theo Hernandez del futuro e non trovarsi più in emergenza sulla fascia sinistra.