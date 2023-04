Il Milan ha ritrovato Rafael Leao e l'attaccante portoghese è tornato protagonista indiscusso con la doppietta contro il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport questo è il momento ideale per accelerare una volta per tutte sul rinnovo di contratto del portoghese anche se nei progetti del club l'incontro per provare a dare una svolta all'affare è previsto per dopo il 18 aprile. La distanza sull'offerta economica da 7 più bonus è minima, resta però il nodo annoso della multa da pagare allo Sporting Lisbona da 16,5 milioni e che il club rossonero non ha intenzione di pagare al posto di Leao.