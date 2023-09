Milan e Inter impongono il loro ritmo al campionato. Dopo tre giornate le squadre di Pioli e Inzaghi sono a punteggio pieno e non hanno mostrato nessuna debolezza alle avversarie, al punto che nei pronostici si prendono la prima fila per la lotta Scudetto. La Serie A va in pausa con i nerazzurri che sono proposti campioni d'Italia sulla lavagna scommesse a quota 3.00, con i rossoneri che dopo la convincente vittoria in casa della Roma si avvicinano fino a 3.75. Al contrario, il Napoli perde fiducia dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, inattesa visto le difficoltà incontrate dalla squadra di Sarri nelle prime due giornate, e per i campioni d'Italia non cambiano certo gli obiettivi stagionali, anche se ora sono terzi tra i pretendenti al titolo per una quota di 4.50. Per la prima volta dunque si intravedono maggiori distanze tra le candidate. La Juventus ad esempio è terza in classifica con 7 punti, ma nei pronostici è dietro al Napoli, con il titolo che vale 5.00 volte la posta scommessa e alle spalle dei bianconeri c'è il vuoto. La Roma in particolare paga un inizio di stagione pessimo, con appena un punto conquistato in tre partite e soprattutto una differenza che è sembrata enorme rispetto al Milan nel primo confronto stagionale contro una big: Mourinho perde di vista i suoi avversari e per ora si gioca campione d'Italia addirittura a 30 volte la posta. Anche Atalanta e Lazio sono bancate a 30. Questa la situazione, ma tutto potrebbe cambiare molto presto: ora tocca alle nazionali, ma per la quarta giornata sono previste gare che sicuramente daranno un altro scossone alla classifica. La quarta giornata è in calendario a partire dal 16 settembre, con la Juventus favorita in casa contro la Lazio a 1.88 e l'Inter che potrebbe centrare un grande colpo contro il Milan, visto che è favorita nel derby a 2.27.