Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tifoso dell'Inter, parla della situazione stadio per i due club milanesi a margine del "Fuori Cinema Anteo": "Prima delle vacanze verranno e scopriranno le carte. Le squadre sentono l'esigenza di un nuovo stadio o di uno stadio rifatto. Il mio auspicio è che trovino motivazione a rimettere a posto San Siro ma se mi dicessero che vogliono uno stadio diverso, moderno e che, come un po' mi stanno dicendo adesso, hanno paura di fare i lavori mentre giocano, io non posso che ascoltarli".