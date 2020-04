Un nuovo Stadio per Milano, oggi nuovo incontro in teleconferenza con l’Amministrazione Comunale: AC Milan e FC Internazionale Milano hanno incontrato oggi in teleconferenza l’Amministrazione Comunale per condividere lo stato di avanzamento del progetto del Nuovo Stadio di Milano, che oggi assume una rilevanza ancora più strategica nell'ottica dell'auspicata ripresa economica della città, Come richiesto dall'Amministrazione Comunale, sono stati presentati ulteriori approfondimenti sulla rifunzionalizzazione del Meazza, nel quadro del più ampio progetto di un Nuovo Stadio per Milano a San Siro e di un nuovo distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento. Un nuovo incontro con l'Amministrazione Comunale è previsto nelle prossime settimane.