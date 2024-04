Torino, è stato l'ultimo derby per Buongiorno? Le parole e la situazione

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 0-0 nel derby contro la Juventus: "Abbiamo messo il massimo, abbiamo sentito tanto l’affetto dei tifosi. Li ringraziamo per questo. Difensore italiano più forte? No assolutamente, io come dico sempre cerco di migliorarmi, di studiare gli avversari e fare il meglio che posso. Il merito è anche della squadra. Usciamo con consapevolezza ma anche rammarico, volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi".



IL FUTURO - Per quanto riguarda il futuro, Buongiorno è tentato dall’idea di provare a competere per i massimi traguardi. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, in queste settimane non è assolutamente tramontato il forte gradimento di Inter e Milan per il difensore di piede sinistro classe ‘99, al netto di una valutazione di mercato sulla quale difficilmente Cairo farà sconti. I 30-35 milioni richiesti ai rossoneri qualche mese fa sono passati di moda e l’asticella si è elevata sino alla soglia dei 40, in virtù dei primi sondaggi che dalla Premier League sono arrivati per Buongiorno. Peserà come sempre la volontà del giocatore, che per spirito di appartenenza e gratitudine al Torino - di cui fa parte dall’età di 7 anni - proverà a venire incontro alle esigenze del club ma, qualora prevalesse il desiderio di non lasciare l’Italia, potrebbe indurre il suo presidente a prendere in considerazioni l’idea di accontentarsi di qualche contropartita tecnica per monetizzare la partenza del suo capitano.