Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parla a margine dell'evento Milano Calcio City dello stadio di San Siro: "“Per Milan e Inter vedrei bene una separazione a livello di stadi: due impianti più piccoli magari.Quando lavoravo in Inghilterra e abbiamo trasferito gli uffici a Wembley, mi sentivo a casa. Secondo me a San Siro, si è in un condominio, si è in due. Vai a Milanello e ti senti a casa, vai ad Appiano Gentile e ti senti a casa, quando entri a San Siro invece è la tua casa ma non è la tua casa veramente".