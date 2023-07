L'Az Alkmaar è una bottega cara e che non fa sconti. Ormai è chiaro soprattutto a Milan e Lazio che si stanno scontrando con la resistenza del club olandese per due dei suoi gioielli. L'offerta da 12 milioni più bonus per Kerkez dei biancocelesti è stata respinta perché lontana dai 16 chiesti. Stesso discorso per i 16+ bonus per Reijnders dei rossoneri, lontana dai 20 minimi richiesti.