ARNAUT DANJUMA GROENEVELD !



21 Hafta sonra 11 de sahaya çıktı ve golünü yazdı!



Yolun açık olsun yiğidim pic.twitter.com/dVyjRooyvF — Emirhan (@emrhhng) 4 aprile 2019

nella seconda giornata di playoff in Belgio. I gol portano le firme di(di testa), Dennis e(dribbling in area e diagonale di sinistro): il primo (attaccante brasiliano classe 1996) è in trattativa con la, l'ultimo (ala sinistra olandese classe 1997) viene seguito con interesse dalin vista del prossimo mercato estivo.