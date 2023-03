Un colpo di mercato che renderebbe felici i tifosi e che eleverebbe il tasso tecnico della rosa a disposizione di Pioli. La Gazzetta dello Sport elenca quelli che sono i motivi per cui Alvaro Morata farebbe al caso del Milan.



“Va in doppia cifra stagionale dal 2014-15. Da quasi un decennio segna almeno 10 gol tra campionato e coppe e in questo 2022-23 è a 12, nonostante l’Atletico sia stato eliminato dalla Champions nei gruppi e in Coppa del Re ai quarti. Dodici gol stagionali come Giroud, il capocannoniere di Pioli. Morata inoltre al Milan sarebbe molto utile perché sa giocare da solo o con un altro attaccante, conosce il campionato italiano e ha esperienza di alto livello: da quando gioca a calcio da professionista vive l’atmosfera della Champions, a cui è stato iscritto regolarmente, anno dopo anno. È stato efficace spesso ma mai come nel 2015 quando, a 22 anni, segnò in semifinale – andata e ritorno – contro il Real Madrid e in finale contro il Barcellona. Quella era la migliore Juve di Allegri, quello era il miglior Morata, destinato a diventare uno dei migliori attaccanti del mondo”.