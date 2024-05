De Zerbi al Bayern Monaco? Risponde il ds Eberl. E intanto spunta la Juve

un' ora fa



Sono ore decisive per il futuro delle panchine di molte big europee. Tra queste anche Juve e Bayern Monaco, un tempo accomunate dal dominio che manifestavano sui propri campionati, maestre di programmazione e ora alle prese con nuovi cicli. I tedeschi hanno ricevuto dei no da diversi allenatori e, in tanti nelle ultime ore, hanno accostato Roberto De Zerbi alla panchina bavarese. Dopo l'addio al Brighton, il bresciano è tra i tecnici più chiacchierati.



Il direttore sportivo Max Eberl ha negato però questa possibilità: "Se posso negare che il prossimo allenatore della squadra sarà italiano? Sì", ha detto il dirigente. Quale futuro quindi per l'ex Sassuolo? Dall'Inghilterra intanto rimbalzano voci secondo cui nella lista di Giuntoli per la panchina della Juventus ci sia anche lui, oltre a Thiago Motta.