I due anni di De Zerbi al Brighton: Europa e storia prima, infortuni e critiche poi

, ilha preso atto e confermato: dopo l'ultima giornata di Premier League 2023/24, le strade del tecnico e dei Seagulls si separeranno dopo due anni. L'allenatore ex Benevento e Foggia è arrivato in Inghilterra dopo il brusco stop alla sua esperienza alloimposto dalla guerra in Ucraina, e ha subito seminato i dettami del suo calcio con ottimi risultati., mettendo dietro squadre come Aston Villa, Tottenham e Chelsea. Tra i giocatori lanciati o rivitalizzati, il portiere Steele, il difensore centrale e capitano Dunk, il terzino sinistro Estupinan. E poi Mac Allister a centrocampo, Mitoma sulla trequarti e il giovanissimo Evan Ferguson in avanti, giusto per fare alcuni nomi. Ma il secondo anno non è andato altrettanto bene.

L'Europa costringe a giocare ogni tre giorni in molti periodi, e dunque il Brighton, dopo un avvio convincente, è stato: all'alba dell'ultima giornata, i punti sono 48, 14 in meno dello scorso anno, che possono diventare al massimo 11.Ora, dopo le critiche ricevute negli ultimi tempi da molte direzioni, come per esempio dall'ex allenatore Fabio Capello ("Guardiola lo sponsorizza, ma non ha vinto nulla a parte una coppa in Ucraina"), RDZ è pronto per il prossimo capitolo della sua carriera.