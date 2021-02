Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in casa Milan è ufficialmente iniziata la battaglia del grano. Sono infatti 7 le trattative per il prolungamento o il rinnovo di contratti che nei prossimi 4 mesi vedranno un'accelerata. I più caldi restano ovviamente Donnarumma e Calhanoglu, ma anche su Ibrahimovic e Mandzukic entro fine anno dovrà essere presa una decisione. Infine Kessie, Romagnoli e Calabria, i cui contratti scadranno nel 2022. Rinnovi scollegati sulla carta, ma che per cifre e aumenti impatteranno tutti in maniera decisa sul bilancio rossonero.