La notizia, ufficializzata ieri, dello slittamento alle 20.30 dell'ultima gara casalinga di campionato della Juventus, che affronterà l'Atalanta all'Allianz Stadium alle 20.30 (invece che alle 15) ha scatenato una polemica che sta prendendo sempre più piede e forma. La motivazione dietro allo spostamento è legata ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dei bianconeri, ma non tiene conto del fatto che l'Atalanta è ancora fortemente impegnata nella corsa ad un piazzamento Champions League. Una corsa che vede impegnate altre squadra, una su tutte il Milan, che si è lamentata ufficialmente con la Lega Calcio in seguito alla decisione presa su Juventus-Atalanta.



IL MILAN CHIEDE LA CONTEMPORANEITÀ - ll motivo? Secondo quanto riportato da l'Ansa il club rossonero ha fatto ufficialmente richiesta affinché non solo la gara dei bianconeri sia spostata alle 20.30, ma che venga spostata anche quella dei rossoneri contro il Frosinone per mantenere la contemporaneità dell'evento. La richiesta formale è stata presentata nella serata di ieri e il Frosinone, a quanto apprende l'Ansa, ha già dato il proprio assenso al cambiamento di orario.