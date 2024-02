Milan e Roma avanti in Europa: Leao difficile da gestire, che gioia De Rossi

Sandro Sabatini

La Roma esulta, addirittura trionfa con l’Olimpico in festa. Il Milan va semplicemente avanti, quasi timidamente.

La qualificazione fa sorridere Pioli, la difesa no. Da Monza a Rennes, non esattamente la nobiltà del calcio, addirittura sette gol in due partite. Con un po’ di confusione in difesa e in generale anche nel turn over, visto in Francia hanno giocato tutti i titolari a parte Giroud.



RAFA - Ha giocato Leao, ha segnato Leao, ha sbagliato Leao. Ha fatto tante cose, poche giuste e molte sbagliate. I tifosi non gliele perdonano, lo hanno messo nel mirino. Non una situazione facile da gestire: né per Pioli né per Ibra, che quando viene inquadrato in tribuna, assorto nei suoi pensieri, non si capisce se è fiducioso o preoccupato. Non si capisce neanche per il Milan, quale sia lo stato d’animo giusto. Ma l’impressione è che si possa solo migliorare. Anche perché peggiorare, scusate la battuta, non è facile.



DDR - Continua invece a migliorare la Roma di Daniele De Rossi. Che ha bisogno dei rigori per far fuori il solito Feyenoord. Ma anche soffrendo, si regala una gioia che fa davvero bene al cuore. E avanti così, in Europa League!