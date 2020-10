Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'intermediario che ha proposto a Milan e Roma l'acquisto dal Chlesea di Antonio Rudiger altri non è che l'ex-bandiera e capitano giallorosso, Francesco Totti. Oggi agente, ha ricevuto il mandato per l'Italia per il centrale tedesco e lo ha proposto prima alla sua ex-squadra (dove tra l'altro ha già giocato) e poi all'amico Paolo Maldini.