Una trattativa che potrebbe portare presto a una fumata bianca. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com Milan e Siviglia sono vicine a trovare l'accordo per Suso. L'esterno spagnolo è stato convocato da Pioli per la sfida con il Torino di Coppa Italia, in programma questa sera alle 20.45, ma è in uscita, non fa più parte del progetto rossonero. Salvo sorprese, il suo futuro sarà in Spagna, a Siviglia. Monchi ha fatto un passo in avanti verso le richieste di Boban e Maldini, disposti a cedere l'ex Liverpool in prestito con riscatto fissato a determinate condizioni (qualificazione alla prossima Champions League o legate a un numero di presenze).



Seguono aggiornamenti