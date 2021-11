Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, giungono conferme circa l'entità dell'infortunio muscolare accusato da Davide Calabria nel finale dell'ultima partita dell'Italia contro la Svizzera. Il terzino rossonero, che ha fatto già rientro a Milano, ha accusato uno stiramento al polpaccio che lo costringerà a saltare sicuramente la prossima partita di campionato contro la Fiorentina, prevista per le 20.45 di questo sabato.



Ulteriori accertamenti saranno svolti nei prossimi giorni per stabilire l'esatta gravità del problema e i tempi di recupero di Calabria. Per il match del "Franchi", il recuperato Florenzi e Kalulu daranno vita ad un ballottaggio per una maglia da titolare.