El Fideo Castillejo è pronto per tuffarsi nella sua nuova avventura chiamata Milan. Arrivato ieri sera nel capoluogo lombardo, per l'ex Villarreal è tempo dicon il club rossonero. Gattuso ha finalmente una valida alternativa per i due esterni Suso e Calhanoglu.Al Villarreal è già andato Carlos Bacca, felice di aver visto accontentata la propria volontà. Samu nel Milan vestirà la maglia numero 29.presso la clinica La Madonnina, dove ora si sottoporrà alleprima di firmare il contratto col club rossonero.