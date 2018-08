Samu Castillejo è la priorità del Milan per rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Leonardo è volato a Valencia per trovare l'accordo totale con il Villarreal, la chiusura dell'affare è attesa in giornata.



UN OCCHIO AL BILANCIO - Per definire questa operazione che che riporterà anche Carlos Bacca nel club spagnolo mancano gli ultimi dettagli relativi alla formula: i rossoneri hanno studiato con particolare attenzione le cifre del prestito oneroso con obbligo riscatto tra 12 mesi. Un passaggio necessario per motivi di bilancio legati al Fair play finanziario. L'esborso totale prevede una base da 18/19 milioni di euro più il cartellino del centravanti colombiano, Castillejo sempre più vicino al Milan.