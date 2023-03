Il Milan intende rinforzare l'attacco e il nome di Alvaro Morata, secondo la Gazzetta dello Sport, è proprio quello che potrebbe fare al caso del club rossonero. Si tratterebbe di un'operazione abbastanza onerosa e in via Aldo Rossi dovrebbero mettere in moto un virtuoso circolo di risparmio che prevederebbe l'addio di diversi calciatori poco utili alla causa. Questo è quanto scrive la rosea.Una cifra che l’eventuale cessione di Leao dovrà moltiplicare almeno per sette: Rafa però fa storia a sé, anche perché a sinistra aprirebbe un altro vuoto, ancora più profondo, da riempire alla svelta. Difficilmente invece si sentirà l’assenza din giocatori più funzionali, come Alvaro. Risparmio che aiuterà anche il monte stipendi: Dest ha un. A fine stagione scenderà dal podio dei milanisti più pagati. Tra i rossoneri più ricchi c’è anchealternativa. Nella stessa categoria, giocatori con stipendi milionari che in campo non hanno ripagato la fiducia, c’èe il club non sarà più obbligato da contratto a corrispondergli 2 milioni e mezzo a stagione.il monte ingaggi si abbasserà di un altro milione e mezzo. Con Mirante e Tatarusanu, insieme, il conto si abbassa di un altro paio: soldi che però sono già stati destinati a Marco Sportiello, prossimo vice Maignan.al club tedesco o serviranno ad altri affari, Morata su tutti. Adli, 800mila euro di ingaggio, potrà andare in prestito se troverà un altro club disposto a finanziarlo. Sarebbe un piccolo risparmio, ma tutto è utile se si tratta di rifare grande l’attacco del Milan”.