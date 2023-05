e, nonostante le alchimie di Stefano Pioli siano riuscite nell'intento di trasformare Rade Krunic in un elemento sempre più importante nelle rotazioni a centrocampo,Nell'annata che ha riportato lo scudetto a distanza di 11 anni dall'ultima volta, il Milan si è goduto il lusso di alternare tre giocatori in grado di fornire un rendimento importante comeinsieme all'ivoriano, il cui addio a costo zero è stato probabilmente sottovalutato dalla dirigenza rossonera.per mantenere il livello qualitativo altrettanto alto, tanto che per la prossima estateper la stagione che verrà.- Oltre a non aver lasciato in eredità nemmeno un euro nelle casse del Milan,nell'ultimo campionato disputato in Italia -che i giocatori che si sono alternati nella mediana rossonera quest'anno non sono riusciti a garantire. Con 2 reti e 6 assist, Tonali si conferma l'elemento imprescindibile nel cuore del gioco e l'elemento in grado di partecipare con maggiore continuità alla produzione offensiva della sua squadra; un gol e 2 assist è infatti il contributo numerico fornito da Bennacer - comunque sempre prezioso sia per dettare i tempi della pressione sugli avversari sia in impostazione - mentre l'intelligenza tattica e la capacità di leggere il gioco sono le qualità che spiccano maggiormente in un Krunic il cui unico acuto sotto porta resta quello contro il Salisburgo nel match che sancito la qualificazione del Milan agli ottavi di finale di Champions League.- Tutto questo per dire che Maldini e Massara sono al lavoro per provare a completare e rinforzare il centrocampo della prossima stagione cone compensare il gap con gran parte delle concorrenti in Serie A per le prime posizioni della classifica., mezzala classe '96 che il Chelsea potrebbe piazzare sul mercato al termine di questo campionato.e, pur avendo goduto di una discreta continuità di utilizzo nel corso della deludentissima stagione disputata dai Blues, al momento non ci sono segnali che facciano propendere verso un rinnovo. Tanto più che i rumors dall'Italia su un interesse nei suoi confronti pure da parte della Lazio (Maurizio Sarri, che lo ha già allenato, è un suo grande estimatore) sono sempre più insistenti e soprattuttoe bilanciare gli investimenti da oltre 600 milioni effettuati nelle ultime due sessioni di trasferimenti. Loftus-Cheek è sul mercato e il Milan fiuta l'occasione.