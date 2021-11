Le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per il Milan sono limitate dopo l'unico punto raccolto in quattro gare, ma non sono inesistenti. Per riuscirci i rossonero dovranno, prima di tutto, vincere le ultime due gare del girone, contro l'Atletico questa sera e contro il Liverpool fra due settimane, e poi attendere il risultato del Porto che non dovrà vincere in casa dei Reds oggi.