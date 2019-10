Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus: due gol dopo una stagione passata tra Milan e Chelsea, ma soprattutto la voglia di dimostrare di poterci stare, eccome, nel nuovo corso bianconero. Come scrive la Gazzetta dello Sport, in rossonero il rendimento è stato condizionato dal non sapere quello che sarebbe stato il suo futuro, visto che era in prestito con diritto di riscatto. Ora ha ritrovato fiducia, testa libera e... gol. E il Pipita vuole rispettare i suoi due anni di contratto.