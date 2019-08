Prime parole per Leo Duarte, nuovo difensore del Milan. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri, il brasiliano ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui, è la prima volta che sono a Milano, tutto è molto bello. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra, aiutare i miei compagni e integrarmi al più presto".



SUL MILAN - "Quando penso al Milan mi vengono in mente le serata in cui guardavo con papà le partite di Champions League, tifando per i rossoneri. Oggi il mio sogno è diventato realtà, ogni bambino sogna di far parte di questo grande club".



SUI SUOI IDOLI - "Mio padre è sempre stato un fan di Paolo Maldini, oggi ho avuto l'onore di vederlo da vicino ed è un sogno che si realizza. Spero di essere in grado di onorare questa maglia, darò il mio meglio".



SUI CONTATTI CON IL MILAN - "La prima persona è stata Maldini, ero al centro commerciale quando ho ricevuto la chiamata. Quando ho letto il nome, ho iniziato a tremare. Ho risposto, ma non sapevo cosa dire, ero molto nervoso. Sono molto felice di essere qui, per fortuna è andato tutto per il meglio.



SU PAQUETA' - "Mi sta mandando molti messaggi chiedendomi come stia, cosa stia facendo. Mi ha detto che sarà a disposizione per qualsiasi cosa. Lui si è integrato qui, ha parlato benissimo del club e della città. Sono molto felice di tornare a giocare con lui".



SUL NUMERO 43 - "E' il numero che avevo al Flamengo, sono cresciuto con quel numero, ecco perchè l'ho scelto".



SUI PUNTI DI FORZA - "Ho lavorato con Juan fino a poco tempo fa, lui ha giocato due Mondiali con il Brasile, sono un suo grande fan. Attualmente ammiro Thiago Silva, davvero un grande giocatore. Sarò molto felice già di poter raggiungere la metà di quanto fatto da lui qua. Quello che posso garantire è impegno e voglia di vincere. Non mi arrenderò nemmeno su un pallone, questa è una promessa.



SU SAN SIRO - "Non ci sono mai stato, sarà un altro sogno realizzzato, un grandissimo onore".