Jans Petter Hauge è il quarto colpo di mercato del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. L'esterno offensivo norvegese arriva in rossonero dal Bodo Glimt per una cifra leggermente inferiore ai 5 milioni di euro. Hauge è arrivato intorno alle 7.50 alla clinica privata "La Madonnina" per iniziare le visite mediche con il club rossonero.