Il momento è forse arrivato. Quattordici mesi dopo, ilpotrebbe ripartire dal 1’ con Zlatan Ibrahimovic, in pole position per una maglia da titolare nella delicata sfida di campionato con l’. Prima della partita contro la Salernitana, Pioli era stato chiaro: ". La sua condizione sta migliorando perché si sta allenando con continuità". Una settimana dopo, la squalifica dioffre l’assist al tecnico e allo svedese.In conferenza stampa, Pioli ha dato indicazioni importanti senza sciogliere però il dubbio al 100%: "Sta bene. Ibra è Ibra, le vuole giocare tutte e aiutare i compagni.". In sintesi, Ibra può giocare titolare ma non per tutta la partita. Per questo, il tecnico deciderà nelle prossime ore. Magari considerando che contro i friulani il centravanti ha spesso segnato gol pesanti per il risultato, come con la rovesciata (allo scadere) con cui ha firmato l’Nelle prossime settimane, considerando il doppio impegno europeo contro il Napoli, Ibra sarà fondamentale nelle rotazioni di Pioli per dare respiro aIntanto, è già stata fin qui la settimana di. Pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità del suo rientro in nazionale, con il commento del ct dellaAndersson: "Anche durante il suo infortunio abbiamo avuto contatti continui, adesso sta bene e può dare il suo contributo in campo. L'idea è farlo giocare, altrimenti non l'avrei convocato. La sua personalità e la sua esperienza danno molto alla squadra".Insieme a Ibra, avanti su Rebic e Origi per il posto da titolare in attacco,dovrebbe poi optare perin mezzo al campo esulla destra. Sulla trequarti, fiducia intatta per. Confermato in blocco il reparto difensivo.: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.