Cogliere le opportunità, specialmente se a parametro zero, è uno degli obiettivi che si è sempre posto il Milan sul mercato. Specialmente sotto la guida del duo Maldini-Massara. Da Giroud ( arrivato in rossonero per la cifra irrisoria di 1 milione) a Origi, la lista è lunga. L’ultima tentazione risponde al nome di Aouar, talento cristallino che si è affievolito nelle ultime due stagioni al Lione. Ma Houssem vuole dare una svolta alla sua carriera e, dopo aver scelto la nazionale algerina, sogna di arrivare in Italia per giocare in un top club come quello rossonero.



PREFERENZA CHIARA - Nei mesi scorsi il Milan ha avuto diversi contatti con l’agenzia che cura gli interessi di Aouar: il classe 1998 piace a Massara anche se non è ancora diventato un obiettivo. Il Milan, nel ruolo di trequartista, ha due priorità: l’eventuale acquisizione a titolo definivo di Díaz e il rilancio di De Ketelaere. Ma se dovessero partite sia lo spagnolo che Adli allora per Houssem potrebbero aumentare le chances. Nel frattempo il ragazzo ha messo in stand-by le offerte di Eintracht Francoforte e Betis Siviglia perché vuole il Diavolo. Una scelta precisa che solo il tempo e gli incastri sul mercato diranno se sarà anche accontentata.